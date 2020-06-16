В театре "Современник" призвали к великодушию в деле Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский театр "Современник" опубликовал заявление по ситуации с заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым.

В нем подчеркивается, что актер "всегда был и остается неотъемлемой частью театра", несмотря на смертельное ДТП. Кроме того, коллектив выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

В театре также пожелали Ефремову "душевной стойкости" и призвали к "оставаться великодушными". "Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать", – цитирует сообщение News.ru.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о ее нежелании принимать компенсацию

Позднее семья Захарова заявила, что не принимает извинения актера. Адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что семья считает его извинения слишком запоздалыми.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов назвал произошедшее чудовищным. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.