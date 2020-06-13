Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова

Фото: скриншот YouTube-канала GrazhdaninPoet

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади, записал обращение. Запись была выложена на YouTube-канале "Гражданин поэт".

Известно, что в видеообращении артист попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова.

"Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", – заявил Ефремов.

Актер также сообщил, что окажет родственникам погибшего помощь, если "они будут готовы ее принять".

"Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут", – подчеркнул Ефремов.

Он добавил, что не имеет планов просить о помощи для смягчения наказания за устроенную им аварию.

"Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", – отметил Ефремов.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

11 июня погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова похоронили в селе под Рязанью. Церемония прощания началась с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери, а затем продолжилась в селе Кузьминское