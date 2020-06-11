Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронили в селе под Рязанью

Фото: РИА Новости/Ray Dobsky

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминском в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания началась с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери, затем траурная процессия сдвинулась в село Кузьминское, где жил Захаров.

Коллеги и его близкие люди отзывались о нем как о добром и светлом человеке. В компании, в которой он работал, рассказывали, что Сергей был скромным, немногословным, но очень улыбчивым человеком, который любил свою семью и гордился детьми.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.

В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.

