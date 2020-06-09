"Он был улыбчивым человеком". Коллеги – о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере

16:28
Фото: соцсети
Коллеги и клиенты Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, отзываются о нем как об улыбчивом и светлом человеке.
"В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Написали очень много соболезнований и теплых слов в адрес Сергея", – рассказали в компании по доставке еды, в котором работал Сергей.
В компании заявили, что Сергей был скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился детьми. Сотрудники компании привели некоторые отзывы, которые поступали к ним во время его работы.
Во всех отзывах были слова благодарности за вежливое отношение, аккуратно упакованные продукты и быструю доставку. Покупатели также отзывались о нем как о вежливом, добром и тактичном человеке.
"Захаров Сергей – отличный курьер, доставил все в целости и сохранности. Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!" – написал один из покупателей.
Некоторые покупатели отмечали, что выбирают услуги компании именно благодаря такому курьеру, который, по их словам, следил за состоянием каждого заказа и приезжал ровно в указанный срок.
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"Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый. Такие курьеры – еще один довод пользоваться услугами компании", – написал клиент.
Помимо многочисленных доброжелательных отзывов, от покупателей поступали просьбы о выплате премии Сергею за его качественную работу, что еще раз указывает на его качественную и ответственную работу.
"Отличный курьер! Предварительно позвонил, как я и просила, дождался пока встретят. Заказ доехал в хорошем состоянии. Спасибо! Сергею Владимировичу выпишите премию", – писала одна из клиенток.
Авария случилась 8 июня в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Актер Михаил Ефремов за рулем машины Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров.
Он был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.
Ефремов был задержан на месте происшествия. Было установлено, что актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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