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Происшествия

09 июня, 21:19

Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор

суды происшествия ДТП

Фото: ТАСС/Пресс служба Таганского суда

Артист Михаил Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если его отпустят на свободу. Об этом заявила представитель прокураторы в ходе слушания по делу артиста, передает ТАСС.

"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.

При этом прокурор отметила, что с требованием назначить актеру домашний арест сторона обвинения согласна.

Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство о домашнем аресте для артиста. Ефремов также признал свою вину в ДТП со смертельным исходом и отметил, что действительно заключил сделку со следствием.

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем "Лада". Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Ефремову грозит до 12 лет колонии после смерти пострадавшего в ДТП

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