Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

09 июня, 19:39
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Актер Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Ефремова допросили в полиции. После этого его официально задержали.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель получил серьезные травмы. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший скончался в больнице.
Актера задержали на месте происшествия, однако затем отпустили под подписку о невыезде. В районе дома Ефремова было установлено полицейское ограждение, журналистов к нему не допускали.
В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия. Кроме того, в его крови, предположительно, нашли следы наркотических веществ.
Изначально уголовное дело в отношении Михаила Ефремова возбудили по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии в полиции переквалифицировали его по более тяжкой статье.
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