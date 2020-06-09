Михаила Ефремова доставили в Таганский суд

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Актер Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ефремова допросили в полиции. После этого его официально задержали.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель получил серьезные травмы. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

Актера задержали на месте происшествия, однако затем отпустили под подписку о невыезде. В районе дома Ефремова было установлено полицейское ограждение, журналистов к нему не допускали.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия. Кроме того, в его крови, предположительно, нашли следы наркотических веществ.

Изначально уголовное дело в отношении Михаила Ефремова возбудили по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии в полиции переквалифицировали его по более тяжкой статье.

