Семья погибшего в результате ДТП с участием Ефремова не приняла извинения актера

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Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняла извинения актера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Александр Добровинский.

Он рассказал, что после видеообращения связался с семьей погибшего. Добровинский отметил, что она считает извинения Ефремова запоздалыми.

"Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты", – сообщил Добровинский.

Он рассказал, что брат погибшего не примет материальную компенсацию от Ефремова. По словам адвоката, родственник заявил, что говорить о мирном примирении уже поздно. Семья желает получить справедливое решение суда.

Ранее актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным.

По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.