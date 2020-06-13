Запашный высказался о видеообращении Ефремова к семье погибшего в ДТП курьера

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Свое мнение дрессировщик высказал в Instagram.

"На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов", – поделился Запашный.

Кроме того, он выразил соболезнования родственникам погибшего в аварии.

Ранее актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади, записал обращение. В нем он попросил прощения у родственников погибшего в аварии курьера. Артист также заявил, что окажет родным погибшего помощь, если "они будут готовы ее принять".

Авария с участием Ефремова случилась вечером 8 июня. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.