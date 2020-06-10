Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не готова к примирению с артистом

20:23
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Семья погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова не готова к примирению с артистом. С таким заявлением выступил представитель потерпевших Александр Добровинский.
"Никто не связывался с семьей погибшего – ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса", – приводит ТАСС его слова.
Уточняется, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию родным погибшего.
Смертельная авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
В ходе медицинского освидетельствования было доказано, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что в крови Ефремова нашли следы наркотиков.
Решением Таганского суда Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца. Сам актер в ходе судебного слушания признал свою вину, назвав произошедшее чудовищным.
Полиция проверила паб, куда заезжал Ефремов перед ДТП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: