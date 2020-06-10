Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не готова к примирению с артистом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Семья погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова не готова к примирению с артистом. С таким заявлением выступил представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Никто не связывался с семьей погибшего – ни сам Ефремов, ни его представители. Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса", – приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию родным погибшего.

Смертельная авария, виновником которой стал актер Михаил Ефремов, произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

В ходе медицинского освидетельствования было доказано, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что в крови Ефремова нашли следы наркотиков.

Решением Таганского суда Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца. Сам актер в ходе судебного слушания признал свою вину, назвав произошедшее чудовищным.