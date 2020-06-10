Прокурор Москвы поставил на личный контроль дело о ДТП с участием Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба Таганского суда

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль расследование уголовного дела о ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

"Денис Попов потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования", – говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Кроме того, прокурор поручил обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников судопроизводства.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Lada.

В результате ДТП пострадал водитель встречной машины. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

Медицинское освидетельствование артиста показало, что он находился за рулем в состоянии опьянения.

Михаил Ефремов был задержан. Во время судебного заседания он согласился с предъявленным обвинением, назвав произошедший инцидент чудовищным.

Решением Таганского суда актер был отправлен под домашний арест сроком на два месяца.