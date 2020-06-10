СМИ узнали о планах отправить Ефремова на психолого-психиатрическую экспертизу

11:56
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Эта экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние и мотивы его действий. Отмечается, что вопрос с назначением необходимых экспертиз будут решать в рамках расследования дела.
Также по делу хотят назначить и техническую экспертизу автомобиля Ефремова, чтобы исключить версию неисправности машины.
Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.
В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.
Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным.
Таганский суд отправил актера под домашний арест. Срок меры пресечения составит два месяца. Ефремов не имеет права покидать свое место жительства. Актеру также запрещено отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Кроме того, артисту нельзя общаться с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
В крови Ефремова обнаружены следы наркотиков – СМИ
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