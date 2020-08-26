Добровинский указал на "каскад доказательств" виновности Ефремова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сомневается в виновности подсудимого.

В интервью телеканалу Москва 24 защитник заявил, обладает целым перечнем доказательств виновности актера.

"Этот каскад доказательств, очень разных, говорит о том, что Михаил Ефремов был за рулем. Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений", – сказал Добровинский.

Также юрист призвал не искать в данном деле политического подтекста. По его словам, в приговоре "не будет фигурировать диссидент Ефремов, "пропутинец" Ефремов, сын великого актера Олега Николаевича Ефремова".

"Есть трагедия, которая пришла в два дома. В ней, на мой взгляд, виноват Ефремов. А все остальной вторично", – отметил Добровинский.

Детали судебного процесса Добровинский пообещал раскрыть после оглашения приговора. Кроме того, адвокат сообщил, что в отношении Эльмана Пашаева, который защищает Ефремова, написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел.

При этом Добровинский выразил мнение, что отвод Пашаева от участия в деле и последующее его возвращение является спланированной акцией и направлено на затягивание процесса.

Ранее Пресненский районный суд назначил следующее заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Пашаева, а затем заключил новое соглашение.

Позже Пашаев заявил, что обратился в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру, так как начал получать угрозы. Помимо прочего, он рассказал, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.