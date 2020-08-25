Добровинский раскроет подробности дела Ефремова после приговора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, пообещал раскрыть детали судебного процесса после оглашения приговора.

"Я обещаю, что после оглашения приговора расскажу всю подноготную этого дела – то, чего до сих пор не знает никто. А до окончания следствия я не имею права раскрывать детали", – сказал Добровинский в интервью телеканалу Москва 24.

Ранее Пресненский районный суд назначил следующее заседание по делу Ефремова на 31 августа. Это было связано с отсутствием адвоката у актера. Он сначала отказался от услуг Эльмана Пашаева, а затем заключил новое соглашение.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов в ходе суда заявил, что в момент ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.