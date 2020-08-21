Ефремов заявил, что мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП

Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда

Актер Михаил Ефремов заявил, что в момент смертельного ДТП, которое произошло в начале июня, он мог находиться на пассажирском сиденье своей машины. Об этом актер сообщил в Пресненском суде, где проходит заседание по его делу.

"Может, об этом шрам на шее говорит. Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею. Он всегда был пристегнут", – сказал Ефремов.

По его словам, из-за неправильно пристегнутого ремня безопасности он мог разбить лобовое стекло. Актер также добавил, что в тот вечер, выйдя из бара, он не стремился сесть за руль машины, а шел в автомобиль только за банковской картой, которая лежала в машине между сиденьями.

Ранее его адвокат Эльман Пашаев в суде заявил, что в джипе Ефремова в момент ДТП сзади находился пассажир, что объясняет, почему в машине сломалось переднее сиденье.

В пятницу, 21 августа, продолжается слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. На заседании, которое прошло 20 августа, выступил свидетель защиты Александр Кобец. Он заявил, что актера не было за рулем после аварии.

Позднее он признался, что он слеп на один глаз. Свидетель сообщил, что в тот вечер он выпивал с приятелем в одном из столичных дворов, после чего стал очевидцем ДТП. Впоследствии адвокат Ефремова сообщил, что установлен водитель автомобиля Ефремова в момент аварии.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

