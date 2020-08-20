Водителя, сидевшего в машине Ефремова в момент аварии, установили – адвокат

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Водителя, который сидел в авто Михаила Ефремова в момент аварии, установили. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает ТАСС.

"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – заявил защитник актера.

Известно, что суд 21 августа продолжит слушание дела о ДТП с участием Ефремова.

20 августа состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в столице. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".