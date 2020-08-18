Собственника авто, которым управлял погибший в ДТП с Ефремовым, не признали потерпевшим

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пресненский районный суд столицы отказался признавать потерпевшим собственника автомобиля, которым управлял погибший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В удовлетворении ходатайства о признании потерпевшей стороной по уголовному делу отказать", – огласила решение судья Елена Абрамова.

11 августа перед началом заседания по существу уголовного дела о смертельном ДТП в центре столицы актер Михаил Ефремов, который проходит обвиняемым, был направлен в Боткинскую больницу. Через четыре дня после случившегося его выписали.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

18 августа проходит очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.