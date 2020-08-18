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Общество

09:49 (обновлено 18.08.2020 10:14)

Михаила Ефремова доставили в суд

общество суды

Видео: Москва 24

Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, прибыл в Пресненский районный суд Москвы на очередное заседание по существу, сообщает ТАСС.

За актером, находящимся под домашним арестом в своей квартире, приехали сотрудники ФСИН. Они доставили его в суд на служебном автомобиле.

18 августа должно состояться заседание суда, перенесенное с 11 августа из-за госпитализации артиста. В ходе слушания возможен допрос Ефремова.

Ранее его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи диагностировали у его подзащитного нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Адвокат рассказал о "жутких условиях" дома у Ефремова

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