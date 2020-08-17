Ефремов готов дать показания в суде 18 августа – адвокат

14:47
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов готов дать показания в суде 18 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.
"Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов", – сказал адвокат.
Защитник актера также рассказал, что в суде они будут просить разрешить Ефремову прогулки, поскольку они необходимы ему по состоянию здоровья. Пашаев подчеркнул, что актер по-прежнему остается в плохом состоянии.
В понедельник, 17 августа, в Мосгорсуде рассматривается жалоба на продление срока домашнего ареста актеру. Пашаев заявил, что Ефремов через него подал ходатайство, чтобы слушание проводили без него.
Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа с подозрением на инсульт. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы. Тогда представитель защиты отметил, что пока диагноз артиста не знает. Ранее он говорил, что у Ефремова подтвердили инсульт.
В июне актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Михаила Ефремова
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