Ефремов не появится в суде 17 августа – адвокат

12:57
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов не появится на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление ему срока домашнего ареста. Слушание состоится в понедельник, 17 августа. Такое заявление сделал адвокат актера Эльман Пашаев, сообщает РИА Новости.
"Через меня он передал ходатайство, чтобы слушание проводили без него. А завтра он собирается в Пресненский суд", – рассказал адвокат.
Ефремова госпитализировали из здания суда 11 августа. Через четыре дня после случившегося актера выписали из Боткинской больницы. Тогда представитель защиты отметил, что пока диагноз артиста не знает. Ранее он говорил, что у Ефремова подтвердили инсульт.
Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
В июне актер выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с отечественным автомобилем, водитель которого скончался.
Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки
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