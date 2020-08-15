Адвокат Ефремова назвал условие участия артиста в заседании суда 18 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский актер Михаил Ефремов примет участие в заседании Пресненского суда столицы в том случае, если ему позволит состояние здоровья. На заседании его планируется допросить по делу об аварии в центре города, заявил ТАСС адвокат Эльман Пашаев.

"Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья", – поделился защитник. По словам Пашаева, если артист будет в день заседания так же себя чувствовать, как в субботу, допрос состоится.

При этом адвокат не располагает информацией о том, какой диагноз поставлен врачами Ефремову.

12 августа должно было состояться заседание по делу о смертельной аварии с участием артиста, на него явились все участники процесса, за исключением самого актера. Его доставили в больницу 11 августа. Заседание перенесли на 18-е число, однако адвокат не исключил, что его снова отложат. Позднее стало известно, что из Боткинской больницы Ефремова выписали.

ДТП произошло в июне. Актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетелей допросили 7 августа. Так, они подтвердили, что в авто Ефремов был один. Согласно утверждению очевидцев, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Таганский суд столицы отправил его под домашний арест. Артист обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".