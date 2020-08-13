Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице

Видео: Москва 24

Появилось видео с Михаилом Ефремовым в Боткинской больнице, передает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как актер передвигается по больнице на инвалидной коляске.

Ефремова доставили в больницу из здания Пресненского суда 11 августа. Адвокат артиста Эльман Пашаев позднее заявил, что врачи подтвердили у него инсульт. Он добавил, что угрозы жизни Ефремова нет.

Авария с участием актера произошла в июне. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По утверждению свидетелей, тот оказался настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

