Врач рассказал о возможных причинах ухудшения здоровья Ефремова

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Профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов, комментируя состояние актера Михаила Ефремова, заявил, что инсульт могли спровоцировать стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы.

"Все перечисленное может быть. Это механизм, у которого очень много разных пусковых механизмов. У инсульта всего две причины, по сути дела: либо закупорка тромба, либо разрыв сосуда. Либо вследствие повышения давления, либо вследствие того, что либо бляшка разорвалась, либо прилетел тромб в сосуд откуда-либо еще, чаще всего из сердца", – сказал Копылов.

Специалист подчеркнул, что если речь идет о временном нарушении мозгового кровообращения, то в дальнейшем возможно возвращение к нормальной жизни. По его словам, чаше всего такое нарушение бывает из-за спазма сосудов в области бляшки.

Во вторник, 11 августа, сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Однако вскоре к зданию суда подъехали медики для оказания помощи Ефремову, после осмотра было принято решение о госпитализации.

Как рассказал Москве 24 адвокат актера Эльман Пашаев, его подзащитный находится в предынсультном состоянии. Позднее собеседник ТАСС сказал, что состояние Ефремова стабилизировано, он находится в нейрореанимации.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актер обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

