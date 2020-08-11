Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера, передает Москва 24.

По его словам, его подзащитный находится в предынсультном состоянии.

"Сейчас карантин, в больницу никого не пускают. Врачи пообещали, что сообщат о его состоянии позже. Ему стало плохо уже в больнице. Вчера ему тоже было очень плохо, но он отказывался от госпитализации. Он вообще не хочет лечиться", – подчеркнул защитник.

Представитель актера отметил, что не знает, что именно случилось с Ефремовым в зале суда.

"Когда я приехал в суд, ему уже оказывали первую медицинскую помощь. Поэтому я не видел, когда ему стало плохо", – отметил он. Представитель актера считает, что до такого состояния актера довела потерпевшая сторона.

"Я когда его увидел, мне самому плохо стало. Если бы вы видели его лицо, я врагу не желаю такого. На нем лица не было. Мне очень жаль его как человека. Его довели до состояния шоумена. Это потерпевшие довели его до такого состояния. Они с утра до вечера устраивают шоу. Я ему не разрешал из-за этого телевизор смотреть", – рассказал Пашаев.

По его словам, Ефремов не боится решения суда, а, наоборот, ждет скорейшего приговора, чтобы все это закончилось.

Во вторник, 11 августа, сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Однако вскоре к зданию суда подъехала скорая помощь. Как выяснилось, актер почувствовал себя плохо.

Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда. Заседание перенесли на 12 августа.

По предварительным данным, состояние артиста оценивается как тяжелое.

"Он доставлен в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт", – подчеркнул собеседник информагентства в медицинских службах. Также сообщается, что Ефремов находится в реанимации.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что машина артиста до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.

После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.