Скорая помощь приехала к Пресненскому суду, где слушается дело Ефремова

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Скорая помощь приехала к Пресненскому суду, где слушается дело актера Михаила Ефремова.

Не исключено, что помощь врачей понадобилась самому подсудимому. Ранее актер с трудом смог выйти из машины ФСИН, которая доставила его в суд. В здание суда Ефремов вошел, сильно прихрамывая.

Накануне его адвокат Эльман Пашаев сообщил об ухудшении состояния здоровья его подзащитного. Актер дважды обращался к медикам с подозрением на инсульт, но от госпитализации отказался. Ему поставили диагноз "ишемическая атака".

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что машина артиста до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.

После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.