Адвокат назвал фейком видеозапись, где Ефремова вытаскивают из машины после ДТП

15:45
Фото: скриншот видео Москва 24
Видеозапись, на которой Михаила Ефремова вытаскивают из машины после ДТП, его адвокат Эльман Пашаев назвал фейком, сообщает ТАСС.
"Оно явно смонтировано. У человека, которого на видео вытаскивают из машины, белые кроссовки, а у Ефремова в момент аварии была другая обувь", – сказал он.
В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский не согласился с утверждением Пашаева.
"Он имеет право говорить, что угодно", – ответил он.
Видеозапись первых секунд после аварии нашел адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Данные кадры доказывают, что за рулем автомобиля был артист.
Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Во вторник, 11 августа, сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. Но вскоре стало известно о плохом самочувствии Ефремова. Он был госпитализирован.
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