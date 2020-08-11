Ефремова вынесли из здания суда на носилках

15:15
Ефремова госпитализировали из здания суда
Актеру Михаилу Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Заседание, которое должно было пройти в Пресненском суде, перенесли, передает Москва 24.
Фельдшеры приехали в столичный суд через пять минут после того, как туда прибыл артист. Незадолго до этого Ефремова практически заносили в здание суда, правоохранители держали его под руки.
Медики направились в комнату, где Ефремов обычно находится до заседания. Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что у актера резко ухудшилось состояние здоровья. У него начались проблемы с сердцем, сказал защитник.
ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Свидетелей по этому делу допросили 7 августа. Они сказали, что в машине Ефремов был один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте. Эксперт также заметил, что транспортное средство артиста до столкновения было технически исправно, как и авто погибшего.
Таганский суд города отправил Ефремова под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
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