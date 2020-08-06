Отказ Ефремова узнать себя на видео не повлияет на истину дела – Добровинский

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Отказ Михаила Ефремова узнать себя на видеозаписях с места ДТП никак не повлияет на установления истины в рамках дела о смертельной аварии, заявил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Процессуально это ни на что не повлияет. Истину по делу судья установит. Если он отказывается узнать себя, за него это сделают другие", – отметил адвокат.

Он также пообещал в ближайшие дни показать видео, однозначно подтверждающее вину Ефремова.

Кроме того, во вторник, 11 августа, он намерен заявить гражданский иск к актеру.

После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов сказал, что узнает себя с трудом. На вопросы остальных участников процесса по поводу видео актер отвечать отказался.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Актер обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.