Ефремов "с трудом узнал себя" на видео с места ДТП

Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

Актер Михаил Ефремов после просмотра в суде видео с места смертельного ДТП сказал, что узнает себя с трудом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, мистер Хайд (герой повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". – Прим. ред.), – ответил Ефремов адвокату потерпевших Александру Добровинскому.

На вопросы остальных участников процесса по поводу видео актер отвечать отказался.

Ранее была просмотрена видеозапись, где актер Михаил Ефремов подтверждает присутствие за рулем в момент ДТП. На кадрах видно, как инспектор ГИБДД спрашивает у актера, был ли он за рулем, на что Ефремов дает положительный ответ. После этого инспектор попросил продиктовать фамилию и имя.

В четверг, 6 августа, в Пресненском суде проходит заседание по существу дела Ефремова. На нем было опрошено несколько свидетелей. В частности, один из очевидцев рассказал, что актер был один в автомобиле в момент ДТП. Другой свидетель охарактеризовал поведение актера на дороге как хамское и угрожающее окружающим.

Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это чисто процессуальный момент. Он также опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.

