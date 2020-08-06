Ефремов "с трудом узнал себя" на видео с места ДТП

17:29
Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы
Актер Михаил Ефремов после просмотра в суде видео с места смертельного ДТП сказал, что узнает себя с трудом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С трудом узнаю себя. Комментировать это преждевременно, мистер Хайд (герой повести Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". – Прим. ред.), – ответил Ефремов адвокату потерпевших Александру Добровинскому.
На вопросы остальных участников процесса по поводу видео актер отвечать отказался.
Ранее была просмотрена видеозапись, где актер Михаил Ефремов подтверждает присутствие за рулем в момент ДТП. На кадрах видно, как инспектор ГИБДД спрашивает у актера, был ли он за рулем, на что Ефремов дает положительный ответ. После этого инспектор попросил продиктовать фамилию и имя.
В четверг, 6 августа, в Пресненском суде проходит заседание по существу дела Ефремова. На нем было опрошено несколько свидетелей. В частности, один из очевидцев рассказал, что актер был один в автомобиле в момент ДТП. Другой свидетель охарактеризовал поведение актера на дороге как хамское и угрожающее окружающим.
Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Ефремов обвиняется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор по делу актера вынесут в сентябре. По его словам, домашний арест Ефремова до 22 января – это чисто процессуальный момент. Он также опроверг информацию о том, что писал актеру текст видеообращения с извинениями.
В суде представили видео момента аварии с Ефремовым и ее последствий
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