Адвокат Добровинский пообещал приезжать на заседания суда на двадцати разных авто

Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

Адвокат пострадавшей стороны по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский пообещал приезжать на заседания суда на 20 разных автомобилях. Об этом он рассказал Москве 24.

"Всего будет 20 заседаний – увидите 20 автомобилей", – сказал Добровинский.

Адвокат приезжал в суд на заседания на кабриолете Aston Martin за 20 миллионов рублей и Rolls-Royce за 32 миллиона. Добровинский рассказал, что получил одну из своих машин в подарок от благодарного клиента.

Ранее во время заседания в Пресненском суде Москвы актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП. Он заявил, что не может признаться в содеянном из-за того, что ничего не помнит.

Прокурор на заседании заявил, что актер ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасность своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час.

Инцидент с участием Михаила Ефремова произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент ДТП.

