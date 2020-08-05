11:37
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Об этом он заявил в ходе заседания, проходящего в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.
"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", – заявил Ефремов.
Ранее прокурор во время заседания суда заявил, что актер ехал с превышением скорости в 25 километров в час. Он сообщил, что во время нахождения за рулем Ефремов не предвидел опасность своих действий и двигался со скоростью 85 километров в час.
На заседании суда адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что располагает данными по поводу фальсификации доказательств представителями потерпевших. Он отметил, что они планируют привлечь лжесвидетелей, которые будут заявлять о том, что видели Ефремова в момент смертельного ДТП.
Ранее Пашаев заявлял, что нет уверенности в нахождении актера за рулем в момент инцидента. Также он оценил наличие четырех потерпевших со стороны семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова как способ обогатиться.
Инцидент с участием артиста произошел 8 июня. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. После этого произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которой получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд Москвы по факту происшествия принял решение отправить Ефремова под домашний арест. Было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент ДТП.
Адвокат Пашаев прибыл в суд для участия в процессе по делу Ефремова
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