Нет уверенности в том, что Ефремов был за рулем в момент аварии – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что артист Михаил Ефремов точно находился в машине в момент аварии со смертельным исходом в центре столицы. По словам защитника, сейчас неизвестно, был ли актер за рулем транспортного средства, передает РИА Новости.

"Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулем", – поделился Пашаев.

Помимо того, защита Ефремова уточняет, что у него нет проблем с алкоголем.

"Ефремов не страдает алкоголизмом. Я как адвокат иногда сам выпиваю", – добавил Пашаев после предварительного слушания по уголовному делу.

Авария случилась в районе Смоленской площади в Москве в начале июня. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с авто Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в столичной больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пресненский суд города принял решение о продлении домашнего ареста актера до 22 января 2021 года.