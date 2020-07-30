Нет уверенности в том, что Ефремов был за рулем в момент аварии – адвокат

17:24
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что артист Михаил Ефремов точно находился в машине в момент аварии со смертельным исходом в центре столицы. По словам защитника, сейчас неизвестно, был ли актер за рулем транспортного средства, передает РИА Новости.
"Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулем", – поделился Пашаев.
Помимо того, защита Ефремова уточняет, что у него нет проблем с алкоголем.
"Ефремов не страдает алкоголизмом. Я как адвокат иногда сам выпиваю", – добавил Пашаев после предварительного слушания по уголовному делу.
Авария случилась в районе Смоленской площади в Москве в начале июня. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с авто Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в столичной больнице. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пресненский суд города принял решение о продлении домашнего ареста актера до 22 января 2021 года.
Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 января
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