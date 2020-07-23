Мосгорсуд гарантировал беспристрастное рассмотрение дела актера Ефремова

18:22
Фото: скриншот видео "Москва 24"
Мосгорсуд исключил возможность постороннего влияния на решение по делу актера Михаила Ефремова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Данное заявление появилось для исключения некорректных толкований разных сообщений. В частности, ранее появилась информация, что дело Ефремова взято под контроль Генпрокуратурой РФ.
"В соответствии с п. 2 ст. 8.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
В инстанции также добавили, что прокурор является участником состязательного процесса, однако может действовать в рамках правил, прописанных в Уголовно-процессуальном кодексе России. Согласно им, существует право обжалования решений суда, однако возможность воздействия на них исключена.
Дело по смертельному ДТП с участием Ефремова будет рассмотрено Пресненским судом Москвы 29 июля. В этот день состоится предварительное слушание. Оно пройдет в закрытом формате.
22 июля дело Ефремова было зарегистрировано в суде. Позже стало известно, что в качестве судьи на процессе выступит Елена Абрамова. Она известна тем, что вынесла обвинительный приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко, а также футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В связи с ДТП Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова планируют подать гражданские иски к артисту. Официально потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего.
Все необходимые экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова проведены – МВД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: