Мосгорсуд гарантировал беспристрастное рассмотрение дела актера Ефремова

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Мосгорсуд исключил возможность постороннего влияния на решение по делу актера Михаила Ефремова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Данное заявление появилось для исключения некорректных толкований разных сообщений. В частности, ранее появилась информация, что дело Ефремова взято под контроль Генпрокуратурой РФ.

"В соответствии с п. 2 ст. 8.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В инстанции также добавили, что прокурор является участником состязательного процесса, однако может действовать в рамках правил, прописанных в Уголовно-процессуальном кодексе России. Согласно им, существует право обжалования решений суда, однако возможность воздействия на них исключена.

Дело по смертельному ДТП с участием Ефремова будет рассмотрено Пресненским судом Москвы 29 июля. В этот день состоится предварительное слушание. Оно пройдет в закрытом формате.

22 июля дело Ефремова было зарегистрировано в суде. Позже стало известно, что в качестве судьи на процессе выступит Елена Абрамова. Она известна тем, что вынесла обвинительный приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко, а также футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Смертельное ДТП произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, врезался в автомобиль Lada. От полученных травм водитель машины скончался. Позже было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В связи с ДТП Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова планируют подать гражданские иски к артисту. Официально потерпевшими признаны вдова, брат и два сына погибшего.