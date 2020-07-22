Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

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Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, которое повлекло гибель человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения", – заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Уголовное дело актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП поступило в Пресненский суд Москвы в среду, 22 июля. Рассматривать его будет судья Елена Абрамова, ранее участвовавшая в судебных процессах по делам футболистов Кокорина и Мамаева, а также полковника Захарченко.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова 20 июля. Актера подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Актер за рулем Jeep Grand Cherokee столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил множественные тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В качестве меры пресечения для артиста Таганский суд Москвы выбрал домашний арест сроком до 9 августа. Расследование дела актера завершилось 6 июля.

