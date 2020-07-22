Адвокат прокомментировал поступление дела Михаила Ефремова в суд

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Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировал поступление дела в Пресненский суд столицы. Об этом сообщает RT.

"Обвинение следствием утверждено и подписано прокуратурой. Как я и предполагал. Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа. Мы готовим гражданские иски, которые будут представлены на суде", – заявил он.

20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова. Таким образом, с момента возбуждения уголовного дела до утверждения прокуратурой обвинительного заключения прошло 40 дней.

Авария произошла в районе Смоленской площади. Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После ДТП также сняли видео, на котором нетрезвый артист пытается откупиться от сотрудников ГИБДД.

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Расследование его дела было завершено 6 июля.

