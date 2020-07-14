Адвокат рассказал о включенных в дело Ефремова видеоматериалах

Фото: ТАСС/Роман Канащук

Уголовное дело об аварии с участием актера Михаила Ефремова включает пять томов, к нему приобщены видеоматериалы. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

По его словам, в их числе были фрагменты, на которых артист просит его отпустить и обещает потом заплатить деньги, передает ТАСС.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер завершил ознакомление с материалами дела. Он добавил, что оно может быть направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Видео с Ефремовым защитник назвал фейком.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что актер не пытался дать взятку, в протоколе это не зафиксировано. Упомянутая Добровинским запись – с видеорегистратора сотрудника в момент составления протокола, пояснил он.

"В тот момент гражданин Ефремов был слишком пьян, плохо осознавал произошедшее, не понимая тяжести последствий устроенного им ДТП", – уточнил источник.

8 июня актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Ее водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда Ефремова отправили под домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пашаев уточнил, что потерпевшие заявили иски к артисту на сумму порядка 40 миллионов рублей.