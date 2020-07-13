В ФПА прокомментировали нарушения адвокатов по делу Ефремова

13:25
Фото: Москва 24
Против адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева возбудили дисциплинарные производства по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым в связи с заботой об авторитете адвокатуры, сообщили в Федеральной палате адвокатов РФ.
Отмечается, что адвокаты допустили нарушения в ходе публичного обсуждения события, получившего большой общественный резонанс, тем самым затронув авторитет адвокатуры России в целом.
В ФПА добавили, что если на допущенные нарушения не последует реакции от дисциплинарных органов, некоторые могут подумать, что публичное поведение адвоката, подобное тому, что продемонстрировали Добровинский и Пашаев, допустимо.
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие стороны по уголовному делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
В Федеральной палате адвокатов выразили обеспокоенность, что адвокаты используют дело актера для личной рекламы своих услуг. Отмечалось, что их часто видели в эфирах радиостанций и телеканалов. В частности, говорилось, что адвокаты участвовали в различных телепрограммах, где разглашали адвокатскую тайну и высказывали собственные суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.
Правозащитникам напомнили, что корпоративная культура адвокатского сообщества не приемлет саморекламу, а их высказывания должны быть сдержанными и корректными.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда его отправили под домашний арест на два месяца.
К настоящему моменту расследование уголовного дела в отношении актера завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремову вменяется нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено
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