Потерпевшие будут требовать открытого судебного процесса по делу Ефремова – адвокат

14:32
Фото: Агентство "Москва"
Адвокат семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал Москве 24 о том, что будет требовать открытого судебного процесса по делу Михаила Ефремова.
"Идут разговоры о том, что господин Ефремов получит условный срок или вообще ниже низшего, потому что у него 6 детей, потому что в деле представлены сотни каких-то писем от известных людей в его защиту, потому что это первое его преступление – он не судим, потому что он заслуженный артист России и так далее. Все это толкает к тому, что фактически для обывателей он уйдет от наказания", – отметил в беседе с сайтом Добровинский.
Поэтому, по словам адвоката, сторона потерпевших будет требовать открытого судебного процесса. "Конечно, это (формат заседаний. – Прим. ред.) будет решать суд. Но когда мне зададут вопрос: какой, открытый или закрытый процесс, – я скажу о том, что мы хотим сделать так, чтобы процесс был открытым", – заявил Добровинский.
Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев сообщил о том, что Ефремов в ходе допроса свою вину в ДТП не признал. Кроме того, юрист рассказал об имеющихся доказательствах невиновности актера в смертельном ДТП. "Я с ним (Ефремовым. – Прим. ред.) разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем", – отметил Пашаев.
После этого представитель пострадавшей стороны Добровинский назвал признание вины Ефремовым, которое артист дал в ходе публичного обращения несколько недель назад, актерским перформансом.
Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено
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