Адвокат Ефремова сообщил о наличии доказательств невиновности актера

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил об имеющихся доказательствах невиновности актера в смертельном ДТП.

По словам юриста, он изначально настаивал на том, чтобы дождаться юридической оценки случившегося от судьи.

"Я с ним (Ефремовым. – Прим. ред.) разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем", – отметил адвокат в эфире телеканала "Россия 24".

Пашаев пояснил, что на данный момент признание вины артистом не имеет юридической силы.

"Сейчас абсолютно не значат ничего его (Ефремова. – Прим. ред.) признания, он может признавать и 20 раз отказаться", – сказал Пашаев.

Он уточнил, что в случае необоснованности доказательств защиты актер будет готов полностью признать свою вину.

Ранее в столичном управлении МВД РФ заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства Владимир Васенин.

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отчественной машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.