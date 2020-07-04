Адвокат Ефремова назвал бредом информацию об эпилепсии актера

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Адвокват актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что информация о выстраивании защиты вокруг эпилепсии является бредом, передает РБК.

"Это глупость, полнейший бред", – сказал Пашаев.

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым защита Ефремова будет выстраиваться вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер.

Кроме того, Пашаев заявил RT, что Ефремов не помнит происходившее после ДТП, поскольку пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит", – отметил Пашаев.

3 июля Пашаев говорил, что артист не виновен в совершении ДТП. Он подчеркивал, что актер готов заплатить семье погибшего курьера, поскольку в аварии участвовала его машина.

Позже Пашаев добавил, что в ходе допроса вопрос о признании вины не поднимался. Адвокат утверждал, что не говорил об отказе от признания вины. В свою очередь семья погибшего прокомментировала слова Пашаева, назвав ранее появлявшееся в Сети видеообращение Ефремова актерским перформансом.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.