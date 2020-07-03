Вопрос о признании вины Ефремова пока не поднимался – адвокат

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Вопрос о признании вины в совершении ДТП актером Михаилом Ефремовым не затрагивался в ходе его допроса, сказал адвокат Эльман Пашаев.

"Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", – цитирует представителя защиты ТАСС.

Ранее Пашаев сообщил, что артист заявил о невиновности в аварии. Более подробных объяснений адвокат не дал. Защитник семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский напомнил, что автомобиль актера был полностью исправен в момент ДТП.

Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен

8 июня в центре Москвы Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Следствие выяснило, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что артист вменяем. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца. Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга.

Информацию о том, что актер пытался покончить с собой, защитник опроверг. Ефремову вызвали врачей, поскольку тот находился без сознания.

Родные погибшего сказали об отказе от помощи артиста. Пашаев же утверждал, что в семье Захарова идет борьба за деньги. По его словам, актер искренне хочет финансово помочь им и до сих пор не знает, "что творят родственники погибшего". Юрист добавил, что Ефремов отказывается от услуг врачей, хотя ему тяжело морально и он не отошел от шока.