Вопрос о признании вины Ефремова пока не поднимался – адвокат

15:30
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Вопрос о признании вины в совершении ДТП актером Михаилом Ефремовым не затрагивался в ходе его допроса, сказал адвокат Эльман Пашаев.
"Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", – цитирует представителя защиты ТАСС.
Ранее Пашаев сообщил, что артист заявил о невиновности в аварии. Более подробных объяснений адвокат не дал. Защитник семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский напомнил, что автомобиль актера был полностью исправен в момент ДТП.
Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен
8 июня в центре Москвы Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Следствие выяснило, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело.
Экспертиза показала, что артист вменяем. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца. Пашаев утверждал, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку хотел выручить друга.
Информацию о том, что актер пытался покончить с собой, защитник опроверг. Ефремову вызвали врачей, поскольку тот находился без сознания.
Родные погибшего сказали об отказе от помощи артиста. Пашаев же утверждал, что в семье Захарова идет борьба за деньги. По его словам, актер искренне хочет финансово помочь им и до сих пор не знает, "что творят родственники погибшего". Юрист добавил, что Ефремов отказывается от услуг врачей, хотя ему тяжело морально и он не отошел от шока.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: