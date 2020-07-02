Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что в семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, идет "борьба за деньги".
По его словам, актер искренне желает помочь финансово семье погибшего, а не ради выгоды, и "до сих пор не знает, что творят родственники погибшего".
Пашаев сказал сайту "Комсомольской правды", что родня погибшего "рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим".
Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не знает о появлении четвертого потерпевшего в деле об аварии, которым стал второй сын Захарова.
Юрист добавил, что Ефремов отказывается от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело морально и он "не отошел от шокового состояния".
"Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит", – отметил Пашаев. Ранее брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими.
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.
Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов назвал произошедшее чудовищным. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.
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