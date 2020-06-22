Адвокат Ефремова рассказал, почему актер сел пьяным за руль

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, почему его подзащитный сел за руль, передает "Собеседник".

Он отметил, что в тот день был православный праздник, в связи с чем актер употребил алкоголь. Адвокат опроверг информацию о том, что Ефремов выпил спиртное в связи с заявлением ее дочери Анны Марии о своей нетрадиционной ориентации.

Пашаев также заявил, что в тот день актеру с Украины позвонил друг и рассказал, что его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии. Он попросил Ефремова съездить в больницу и помочь, поскольку границы с Украиной закрыты.

Пашаев отметил, что Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поскольку стремился выручить друга.

"Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", – отметил Пашаев.

Ранее он опроверг информацию, согласно которой Ефремов пытался покончить с собой. Сообщалось, что актеру вызвали врачей, поскольку он находился без сознания.

В результате проведенной судебно-психиатрической экспертизы Ефремова признали вменяемым. Актер вел себя вежливо, адекватно ситуации и осознавал происходящее с ним.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен под домашний арест на два месяца.