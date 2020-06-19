Потерпевшими по делу ДТП с участием Ефремова признаны вдова, сын и брат погибшего

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Потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова признаны вдова, сын и брат погибшего курьера Сергея Захарова, сообщает ТАСС.

По словам адвоката семьи погибшего Александра Добровинского, следователю, который ведет данное дело, передали соответствующие ордера.

"Сразу уточню, чтобы не было кривотолков: и Валерий (брат погибшего), и Маргарита, и Виталий Захаровы являются моими доверителями", – сказал адвокат.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Согласно решению Таганского суда Москвы, актер был отправлен под домашний арест на два месяца. Впоследствии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Семья погибшего не приняла извинения актера, посчитав их запоздалыми. Их адвокат сообщил, что они будут ждать справедливого решения суда, а также не примут от Ефремова никакой материальной компенсации.

Позже адвокат семьи погибшего рассказал, что его подзащитные готовы на любое наказание, которое суд назначит актеру. Он отметил, что оправдательного приговора в отношении Ефремова не будет.