Семья погибшего в ДТП согласна на условный срок для Михаила Ефремова – адвокат

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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова согласна на любое наказание, которое суд назначит актеру Михаилу Ефремову. Об этом Москве 24 рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Мы выработали позицию, которая мне понятна: согласиться с требованиями прокурора и принять любой приговор суда. Приговор будет в любом случае. Какой он будет – 7 лет условно или тюремное заключение некое – это другое дело. Но оправдательного приговора не будет", – заявил Добровинский.

Ранее адвокат опроверг согласие семьи потерпевших принять от Ефремова материальную компенсацию. "В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта", – цитируют адвоката СМИ.

8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Захаров скончался.

В момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него в крови обнаружили следы наркотиков. В настоящий момент актер находится под домашним арестом.