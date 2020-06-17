Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в аварии

15:50
Фото: соцсети
Сын российского актера Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова. Мужчина погиб в аварии с участием его отца, говорится в публикации сына на странице в Instagram.
"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось", – следует из его поста в социальной сети. На размещенном фото он находится вместе со своим отцом. Никита Ефремов выразил надежду, что отец достойно примет все последствия после дорожного инцидента.
Авария случилась вечером 8 июня в центре Москвы. Артист Михаил Ефремов сел руль Jeep Grand Cherokee. В районе Смоленской площади он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Водитель этого авто получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура столицы сообщила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.
Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд для избрания меры пресечения. На слушаниях Ефремов назвал произошедшее чудовищным. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.
Так, Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.
В ответ семья Захарова заявила, что не принимает извинения актера. Адвокат Александр Добровинский сказал, что родные погибшего посчитали извинения запоздалыми.
Адвокат Ефремова сообщил о переговорах по компенсации с братом Захарова
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