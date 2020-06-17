Адвокат Ефремова сообщил о переговорах по компенсации с братом Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что брат погибшего в ДТП Сергея Захарова готов встретиться для обсуждения компенсации, сообщает "Московский комсомолец".

Пашаев опроверг заявление адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что семья Захарова полностью отказалась от предложенной материальной помощи.

Пашаев заявил, что его собеседник "готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи". "Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать", – добавил он.

8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и влетел в фургон Lada. 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, находящийся за рулем фургона, скончался в больнице.

В момент ДТП Ефремов был пьян. Также у него в крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что сейчас актер чувствует себя очень плохо. По его словам, Ефремов похудел на 6 килограммов из-за переживаний.