Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера

12:25
Могут ли Михаила Ефремова перевести в следственный изолятор
Актера Михаила Ефремова вызвали на допрос. Следователи выяснят детали аварии на Садовом, в которой скончался водитель Сергей Захаров.
Артист находится под домашним арестом. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сейчас актер чувствует себя очень плохо. По его словам, Ефремов переживает, он похудел на 6 килограммов.
Представитель защиты рассказал, что дозвонился до родного брата погибшего – Валерия Захарова. Однако они ни о чем не договорились. Брат жертвы происшествия сообщил, что защитник должен договариваться с его адвокатом, пояснил Пашаев.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что публичный человек должен вдвойне быть осторожным.
"Публичные люди очень легкоранимые, очень, потому что за ними следят и они не могут позволить себе того, что может себе позволить господин неизвестный с улицы, на которого никто не смотрит. Когда это случилось с Ефремовым, мне было жалко его как человека и мне его не было совершенно жаль как поступок, который он совершил", – заключил он.
Эксперт МВД Сергей Карнаухов объяснил, что любое уголовное дело в отношении публичного лица похоже на аналогичные ему – в отношении таких же статусных, узнаваемых лиц. По его мнению, это дела, которые испытывают всю систему правосудия.
"Они делят общество всегда на две части – на тех людей, которые поддерживают, и тех, которые осуждают. Чаще всего это приводит к очень нездоровой публичной полемике. Именно то, что мы видим по делам Кокорина и Мамаева, – это то, что мы видим сейчас очень обильно в деле Ефремова", – резюмировал специалист.
8 июня вечером актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Водитель получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы выяснила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.
9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. Его отправили под домашний арест на два месяца.
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