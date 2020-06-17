Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актера

Могут ли Михаила Ефремова перевести в следственный изолятор

Актера Михаила Ефремова вызвали на допрос. Следователи выяснят детали аварии на Садовом, в которой скончался водитель Сергей Захаров.

Артист находится под домашним арестом. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сейчас актер чувствует себя очень плохо. По его словам, Ефремов переживает, он похудел на 6 килограммов.

Представитель защиты рассказал, что дозвонился до родного брата погибшего – Валерия Захарова. Однако они ни о чем не договорились. Брат жертвы происшествия сообщил, что защитник должен договариваться с его адвокатом, пояснил Пашаев.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что публичный человек должен вдвойне быть осторожным.

"Публичные люди очень легкоранимые, очень, потому что за ними следят и они не могут позволить себе того, что может себе позволить господин неизвестный с улицы, на которого никто не смотрит. Когда это случилось с Ефремовым, мне было жалко его как человека и мне его не было совершенно жаль как поступок, который он совершил", – заключил он.

Эксперт МВД Сергей Карнаухов объяснил, что любое уголовное дело в отношении публичного лица похоже на аналогичные ему – в отношении таких же статусных, узнаваемых лиц. По его мнению, это дела, которые испытывают всю систему правосудия.

"Они делят общество всегда на две части – на тех людей, которые поддерживают, и тех, которые осуждают. Чаще всего это приводит к очень нездоровой публичной полемике. Именно то, что мы видим по делам Кокорина и Мамаева, – это то, что мы видим сейчас очень обильно в деле Ефремова", – резюмировал специалист.

8 июня вечером актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada. Водитель получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.

9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. Его отправили под домашний арест на два месяца.