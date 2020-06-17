Ефремов прибыл на новый допрос по делу о ДТП

Ефремова привезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП

Актера Михаила Ефремова привезли в полицию на новый допрос, передает телеканал Москва 24.

Он приехал на машине ФСИН в Главное следственное управление ГУМВД Москвы.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

По решению Таганского суда Москвы актер был отправлен на домашний арест на два месяца. Впоследствии актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Семья погибшего не приняла извинения актера, посчитав их запоздалыми. Их адвокат сообщил, что они будут ждать справедливого решения суда, а также не примут от Ефремова никакой материальной компенсации.

Впоследствии в СМИ появилась информация, согласно которой брат погибшего согласен принять помощь Ефремова. Адвокат семьи Сергея Захарова опроверг эту информацию.