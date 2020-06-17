Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять компенсацию

14:53
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не согласна принять материальную компенсацию от артиста, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
"В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта", – цитирует адвоката ТАСС.
По словам Добровинского, он и Валерий Владимирович "открыты ко всем встречам с кем бы то ни было". Он также предложил провести встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей.
"Ждем также предложений, кто это может быть", – добавил адвокат.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что брат погибшего готов встретиться для обсуждения компенсации, но только если ему разрешит адвокат семьи.
8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с фургоном Lada. 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, находящийся за рулем фургона, скончался в больнице.
В момент ДТП Ефремов был пьян. Также у него в крови обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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