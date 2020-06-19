Семья погибшего в ДТП показала переписку с отказом от помощи Ефремова

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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова опубликовала переписку с адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.

Как рассказал юрист RT, он обратился к вдове покойного и его брату из-за "непрекращающихся спекуляций" на тему того, что близкие Захарова якобы согласились принять деньги.

Они ответили, что "решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд". Добровинский добавил, что семья не приемлет мирного урегулирования ситуации.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.

Семья Сергея Захарова не готова принять компенсацию от Михаила Ефремова

Позднее семья Захарова заявила, что не принимает извинения актера. Добровинский подчеркнул, что семья считает его извинения слишком запоздалыми.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов назвал произошедшее чудовищным. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца.